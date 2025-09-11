“Richiesta di accesso alle informazioni ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art 43, comma 2 e del regolamento del Consiglio comunale art. 47:
All’Assessore con deleghe a Politiche Culturali e Multiculturalità – Fabio Sbaraglia
“Alla scadenza di un contratto di affitto, il conduttore (inquilino) è obbligato a restituire le chiavi dell’immobile al locatore (proprietario) per formalizzare la riconsegna dell’immobile e far cessare il contratto di locazione. La legge (art. 1590 Codice Civile) stabilisce che l’immobile deve essere restituito nello stesso stato in cui è stato ricevuto, salvo il normale deterioramento d’uso. La mancata riconsegna delle chiavi entro la scadenza può comportare il pagamento dei canoni di locazione per il periodo di ritardo e il locatore può agire legalmente per ottenere la disponibilità dell’immobile, che può culminare in un procedimento di sfratto.
Liberare l’immobile:
L’inquilino deve rimuovere tutti i propri beni e mobili dall’abitazione prima della riconsegna.Restituire tutte le chiavi:
È necessario riconsegnare tutte le chiavi in possesso, comprese eventuali copie duplicate.Stilare un verbale di riconsegna:È consigliabile redigere un verbale di stato dei luoghi firmato da entrambe le parti, che certifichi lo stato dell’immobile e la riconsegna delle chiavi, come da articolo 1590 del Codice Civile.
Mantenimento del canone:
L’inquilino rimane obbligato a corrispondere il canone di locazione fino all’effettiva riconsegna dell’immobile e delle chiavi, in quanto l’immobile non è più nella disponibilità del locatore (come specificato dall’art. 1591 del Codice Civile).Danno al locatore:
Il locatore può denunciare l’inquilino per il danno economico subito, derivante dall’impossibilità di riaffittare l’immobile o di utilizzarlo a proprio piacimento.Azione legale:In caso di mancata consegna, il locatore può avviare un’azione legale per ottenere il rilascio dell’immobile. Tentare di rientrare nell’immobile da soli, sostituendo la serratura, potrebbe configurarsi come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, un reato penale.
- Se l’inquilino non si presenta per riconsegnare le chiavi, il locatore può comunque procedere, inviando un atto formale che intima la restituzione e, in caso di inerzia, avviando le procedure legali per il rilascio forzato dell’immobile. “
Perché allora nella seduta consiliare del 9 settembre u.s. l’Assessore di riferimento ha dichiarato che le chiavi non sono state riconsegnate, ma soprattutto perché non fa NULLA per pretenderne la restituzione. Forse l’immobile è ancora occupato dal centro sociale Spartaco? Si chiede con urgenza di conoscere quanto richiesto.”
Renato Esposito
Consigliere di Fratelli d’Italia
Comune di Ravenna