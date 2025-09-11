Se l’inquilino non si presenta per riconsegnare le chiavi, il locatore può comunque procedere, inviando un atto formale che intima la restituzione e, in caso di inerzia, avviando le procedure legali per il rilascio forzato dell’immobile. “

Perché allora nella seduta consiliare del 9 settembre u.s. l’Assessore di riferimento ha dichiarato che le chiavi non sono state riconsegnate, ma soprattutto perché non fa NULLA per pretenderne la restituzione. Forse l’immobile è ancora occupato dal centro sociale Spartaco? Si chiede con urgenza di conoscere quanto richiesto.”

Renato Esposito

Consigliere di Fratelli d’Italia

Comune di Ravenna