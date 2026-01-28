“Bellezza e degrado. Come dire la bella e la bestia, ma non è un film… in questi giorno si dibatte in città sulla sorte del bellissimo mosaico di Nicola Montalbini “Il Pavimento” che sembra non possa rimanere lì dove è stato collocato e dove è stato ammirato da Turisti e Cittadini per l’intero periodo natalizio.

L’opera come dire, parla da sola, e rimanda ad una tradizione ed un passato che ha visto eccellere Ravenna nell’arte del mosaico, e dove eccelle ancora.

Eppure a pensarci qualcosa stona davvero guardando la sede in cui lo stesso mosaico è collocato : Porta Adriana. E non parlo certo della magnifica Porta Adriana, lì dal 1583, ma dello stato indecente in cui la stessa è tenuta, del degrado e della bruttura di quelle pareti lasciate in balia del tempo e di vandali maleducati come testimoniano le tante foto allegate.

Sono già intervenuto varie volte per segnalare l’indecente degrado a cui è soggetta Porta Adriana, ma purtroppo senza alcun risultato.

Oggi ancora una volta, mi preme segnalare come la magnifica opera di Nicola Montalbini oggetto di ammirazione di residenti e turisti, debba avere come cornice mure scrostate e vandalizzate.

Tutto ciò premesso si chiede a Sindaco ed Assessore competente di:

– Ripristinare le mura interne di Porta Adriana ridando dignità e bellezza a quello splendido e storico monumento.

Certo ci sarà il solito palleggio di responsabilità tra Comune e Soprintendenza trattandosi di un monumento storico, con l’identico risultato di sempre. Il nulla.

Purtroppo però a perdere come sempre sarà la Città, saranno i Ravennati, che amaramente potranno constatare come sulla bellezza vinca il degrado, come dire “La Bella e la Bestia”

dott. Renato Esposito

Consigliere di Fratelli d’Italia