“Facendo un giro a piazza del Popolo turisti e Ravennati non possono non ammirare le belle colonne veneziane poste proprio davanti Palazzo Merlato, la sede del Comune di Ravenna.

Quasi a fare da mute sentinelle a quella sede istituzionale.

Alte e fiere sono lì dal 1483, erette durante l’occupazione veneziana della città. Su una campeggiava il Leone di San Marco, simbolo della Serenissima, sull’altra il patrono della nostra città Sant’Apollinare.

Nel 1509 strappata la città ai veneziana Papa Giulio II sostituì il Leone di San Marco con la statua di San Vitale.

Ebbene di tempo ne è passato da allora, e purtroppo osservando il pessimo stato di conservazione delle colonne, e fin troppo visibile.

Gli anni si vedono tutti, anche di più a guardare lo stato in cui sono ridotte le due belle e storiche colonne. Basta guardare le foto allegate.

Tutto ciò premesso si chiede al Sindaco ed all’Assessore competente di:

1. Pulire le colonne da muschio, piante infestanti ed altro tipi di degrado che oltraggiano quegli storici monumenti:

2. Ripristinare un buono stato di conservazione delle colonne riparando crepe, fenditure e tutto ciò che danneggia le stesse.

3. Sistemare anche la catena metallica che circonda le statue a protezione delle stesse.

E’ davvero triste notare come alcuni dei monumenti più in vista ed ammirati da turisti e Ravennati vengano lasciati ad un tale stato di incuria ed abbandono.

E meno male che l’amministrazione cittadina ci tiene al turismo…”

Dott. Renato Esposito

Consigliere comunale Fratelli d’Italia