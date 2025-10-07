“Domenica la trasmissione “Fuori dal Coro” si è occupata anche della sanità della nostra Ravenna, già quella che a sentire il suo direttore sanitario è la migliore dell’Emilia Romagna, che poi è la migliore d’Italia…

Il caso in esame è quello di una signora di 56 anni con gravi patologie cardiache che la rendono disabile e che necessita a parere del suo medico di una risonanza magnetica con mezzo di contrasto (RM con MDC) URGENTE.

Ebbene la stessa recatasi in ospedale , al Cup e dove comunque le indicavano andasse fatta la prenotazione si è sentita rispondere che la prima disponibilità era tra novembre e dicembre 2026. Insomma bisognava aspettare oltre 1 anno per fare un esame urgente che per legge va fatto entro 10 giorni con buona pace della normativa e della salute del paziente.

Solo l’intervento della giornalista di Fuori dal Coro dopo aver parlato con due dirigenti la dottoressa Roberta Mazzone del Distretto Sanitario di Ravenna e la dottoressa Minguzzi dirigente di radiologia, ha permesso alla fine di sbloccare la situazione. Le due dirigenti imbarazzatissime alla fine hanno trovato il modo di far intervenire con urgenza l’ospedale di Ravenna che finalmente ha così contattato la Paziente. E pensare che a giudizio della Minguzzi, come detto alla giornalista, l’esame richiesto con urgenza era da fare con priorità non di giorni ma di ore. Cosa dire potenza della televisione. Peccato però che senza l’intervento della giornalista che ha messo in piazza i problemi della sanità ravennate che i dirigenti ancora si ostinano a negare, questo indecente disservizio sarebbe passato sotto silenzio.

A proposito ai dirigenti della sanità ravennate è stato elargito un considerevole bonus, ad esempio a Carradori oltre ai 154.000 euro di stipendio annuo vanno anche 28.000 euro di bonus (dati forniti dalla trasmissione).

Peccato perché quei soldi potrebbero essere utilizzati molto meglio per migliorare la nostra sanità evitando liste di attesa infinite piuttosto che per premiare, e poi per cosa, l’oggettiva incapacità di chi amministra la nostra sanità.

Tutto ciò premesso si chiede al Sindaco di :

1. Specificare quali iniziative intende prendere per migliorare gli infiniti tempi di attesa della nostra sanità.

2. Considerato che dal 1 gennaio 2026 entrerà a far parte della Giunta a tutti gli effetti e con delega su Politiche per la salute ed altro la dottoressa Roberta Mazzoni, cosa il Sindaco ed il prossimo assessore alla sanità intendono fare per migliorare i livelli delle nostre prestazioni assistenziali.

Visto poi che l’affermazione di Carradori sull’eccellenza della nostra sanità romagnola evidentemente non corrisponde al vero, figuriamoci la peggiore.…”

dott. Renato Esposito

Consigliere di Fratelli d’Italia

Comune di Ravenna