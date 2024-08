“E’ davvero incredibile assistere allo stato di cattiva manutenzione in cui sono tenute le strade cittadine ed in particolare quelle del Centro Storico, e nello specifico mi riferisco a Via Gardini e via Cairoli. Normalmente ogni buona amministrazione civica sa che il Centro Storico è il biglietto da visita di una Città e perciò va mantenuto e presentato nel migliore dei modi, strade e pavimentazioni incluse.

Ma forse a Ravenna non la pensano proprio così, forse a Ravenna ritengono che in pieno centro storico si possa mettere una “pezza” per riparare il selciato, in senso letterale e non solo metaforico, tanto chi se ne frega…

E pensare che il nostro Sindaco dopo aver dato tanta cattiva prova di sé e della amministrazione che guida si proietta con atletico gesto olimpico, altro che tuffi dal trampolino, verso la presidenza della regione Emilia Romagna.

Chissà forse pensa di ripetere anche in regione i cattivi risultati della sua giunta, e tutto sommato confida nel buon cuore degli Emiliano Romagnoli e nella loro capacità di dimenticare presto chi sa male amministrare.

Tutto ciò premesso si chiede a Sindaco ed Assessore competente di:

1. Sistemare il selciato di via Gardini e via Cairoli eliminando quelle imbarazzanti e inguardabili “pezze di asfalto“ che non servono a rattoppare la strada ma solo a dare il senso della sciatteria e dell’incapacità di chi nell’amministrare Ravenna dovrebbe avere molta più cura della cosa pubblica.

2. Si chiede inoltre di conoscere se le ditte che si occupano della manutenzione delle nostre strade cittadine sono sottoposte a controlli di qualità e di buona esecuzione del lavoro fatto”.

Renato Esposito (Vice Capogruppo Fratelli d’Italia Comune di Ravenna)