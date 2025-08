“Questa mattina percorrevo in bici via Cavour, direzione via Maggiore, quando circa a metà altezza mi sono visto sbarrare la strada da un grosso furgone con cassone aperto e tre persone sedute davanti. Il mezzo, date le dimension, occupava quasi tutta la strada. Il transito era estremamente difficile anche data l’ora, erano circa le 10,30, e turisti con bambini e famiglia al seguito, ravennati e cittadini vari impegnati nelle loro faccende, sbottavano per l’assoluta mancanza di regole e controlli”.

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Renato Esposito torna a parlare del problema degli accessi dei mezzi a motore in via Cavour, sostenendo una mancanza di controlli per far rispettare i divieti:

“Una volta vedevi pattuglie di agenti che percorrevano a piedi la strada impedendo l’accesso ai non autorizzati o il transito dei veicoli quando era passata l’ora di accesso. Ma questa mattina, come altri giorni purtroppo, auto, furgoni e camion sembra che passino ad ogni ora o quando più gli fa comodo.

Non esiste forse un orario per i veicoli autorizzati al transito?

Non esistono forse più regole a limitare l’accesso ad una strada pedonale tra le più frequentate a Ravenna ed ammirata da residenti e turisti?”

Esposito a quindi depositato un’interrogazione da discutere in consiglio comunale, con varie richieste rivolte alla giunta:

1. “Ripristinare il controllo della Polizia Locale con una pattuglia a piedi che percorra via Cavour, almeno dalle ore 10,00 e fino alle prime ore del pomeriggio.

2. Conoscere le ragioni per cui non viene più effettuato tale utile servizio di controllo.

3. Effettuare occasionali posti di controllo ai varchi di Piazza Baracca e Piazzetta Costa per evitare che autoveicoli non autorizzati possano accedere sulla citata via Cavour”.