La Camera di Commercio di Ferrara- Ravenna e Promos Italia organizzano, in collaborazione con SACE, l’evento “Esportare in Digitale – Focus Giappone”, rivolto a tutte le imprese interessate al mercato giapponese.

L’iniziativa si svolgerà il giorno martedì 5 giugno, alle ore 10.30, presso la sede ravennate dell’ente camerale, in Viale L.C. Farini, 14.

Il Giappone rappresenta un mercato con tassi di crescita costanti per le esportazioni italiane, facilitati dal solido legame esistente tra i due Paesi e dalla prospettiva dell’Accordo di Partenariato Strategico tra Tokyo e l’Unione Europea, la cui realizzazione è stata approvata il 22 aprile scorso dal Consiglio dell’Unione Europea.

“Ospitiamo volentieri a Ravenna la tappa dedicata al Giappone di questo ciclo di incontri sul territorio nazionale organizzati con Promos Italia e Sace”, dice Giorgio Guberti, Presidente della Camera di commercio di Ferrara-Ravenna. “Su questo paese è infatti già concentrata l’attenzione della comunità economica internazionale in quanto vi si svolgerà l’edizione 2025 dell’Expo, che si terrà tra aprile e ottobre del prossimo anno a Osaka, e anche le aziende del nostro territorio dovranno farsi trovare pronte”.

“Informare e aggiornare le imprese sulle opportunità di business nei mercati esteri è una delle nostre prerogative – spiega Giovanni Da Pozzo, Presidente di Promos Italia – e l’iniziativa di Ravenna va proprio in questa direzione, presentare le opportunità che offre il mercato giapponese, anche in virtù di Expo 2025, oltre a valorizzare l’importanza che i canali digitali ricoprono nelle strategie di export nel mercato giapponese. Inoltre, daremo modo alle imprese di incontrare nostri esperti per consulenze individuali”.

Nel corso del 2024 si stima che le esportazioni italiane verso il Giappone cresceranno del 5% rispetto ai già ottimi dati del 2023, sfruttando le diverse opportunità offerte da un mercato sempre più ricco e diversificato.

In questo contesto, gioca un ruolo fondamentale anche il digitale.

La cooperazione nel digitale è uno dei pilastri dell’intesa tra l’UE e il Giappone. Con un mercato e-commerce B2C in crescita costante, il mercato giapponese offre opportunità significative per i settori della moda, dell’elettronica e della bellezza, salute e cura personale.

La presenza di canali di vendita online come Rakuten Ichiba, Amazon Japan e Yahoo Shopping, domina il panorama digitale, offrendo un accesso diretto a milioni di consumatori giapponesi.

Per molte aziende italiane il Giappone rappresenta ancora un mercato da conoscere e scoprire.

Nel corso dell’evento verranno dunque illustrate le opportunità che questo Paese può offrire offre attraverso il contributo di autorevoli esperti del mercato e la conoscenza dei canali digitali più diffusi. Verranno inoltre presentati i servizi a supporto delle PMI per lo sviluppo dell’export digitale di Promos Italia e Sace e il progetto “EU Business Hubs in Giappone: un Ponte per le Opportunità Commerciali Europee”. La partecipazione è gratuita.

Le aziende che parteciperanno avranno infine l’opportunità di incontrare individualmente esperti di Promos Italia e Sace.