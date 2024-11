Botta e risposta tra una esponente romagnola di Fratelli d’Italia e la presidente facente funzioni dell’Emilia-Romagna, con la prima – Annalisa Pittalis – che critica sui social l’outfit della dem Irene Priolo con una battuta sulla sua gonna in tulle nella foto che la ritrae in un faccia a faccia istituzionale col presidente eletto della Regione Michele de Pascale.

“E per confrontarsi sui temi più urgenti…

Non poteva mancare una gonna in tulle rosa. Aveva anche le scarpette da ballerina?”, è il commento lasciato da Pittalis. Insorgono le donne democratiche dell’Emilia-Romagna, con la portavoce reggente Marcella Zappaterra, che sottolinea come queste parole riducano “l’autorevolezza di una donna da tempo impegnata nelle istituzioni a un’immagine stereotipata e sessista. Parole pertanto inaccettabili e offensive”.

A chiudere il cerchio ci pensa la diretta interessata. Stasera in un post su Instagram Irene Priolo condivide la notizia della polemica e afferma come sia “incredibile che nel 2024 una donna venga criticata per una gonna anziché per le cose che dice o che fa”. “Ho fatto per cinque anni l’amministratrice di questa Regione e prima, per dieci, la sindaca – sottolinea Priolo – Mi sono sottoposta al giudizio degli elettori per il mio operato, non per una gonna o un paio di pantaloni che indosso. Siamo a ridosso del 25 novembre: tutte le donne e tutti gli uomini, di qualsiasi orientamento politico, devono difendere la libertà delle donne di vestirsi e vivere come vogliono, senza sentirsi minacciate o giudicate. Ringrazio per i tanti messaggi di solidarietà ricevuti. E comunque lunedì sarò rigorosamente in tulle”.

fonte Ansa