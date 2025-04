Esplosioni in via Fornarina: 40 appartamenti evacuati

Tre esplosioni nei garage, l’incendio e il fumo che ha invaso case e appartamenti. Sono ancora in corso gli accertamenti dei Vigili del Fuoco per capire che cosa sia avvenuto in via Fornarina, a Faenza, alla Casba, il complesso residenziale con una quarantina di appartamenti, evacuato nel pomeriggio di venerdì 18 aprile. Tre le persone intossicate, 1 ferito lieve. Chiusa tutta l’area di via Fornarina, da via Lega a via Saviotti. Le famiglie, al momento ospitate al centro sociale Il Borgo, in attesa di capire se stanotte potranno rientrare in casa.