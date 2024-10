Grandissima commozione e tanto dolore per l’ultimo saluto a Lorenzo Cubello, 37 anni, operaio morto nell’esplosione alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale (Bologna) del 23 ottobre.

Oggi ad Anzola dell’Emilia, dove risiede la famiglia, i funerali in una chiesa gremita.

Due giorni fa l’addio all’altro operaio morto nell’incidente sul lavoro, Fabio Tosi.

Di Lorenzo familiari e colleghi ricordano i sorrisi, gli abbracci, ma il lutto è doppiamente straziante perché l’uomo sarebbe diventato papà di una bimba fra due mesi. Lorenzo si era da poco trasferito a Russi con la sua compagna, incinta, ed era pendolare con Borgo Panigale. Era in una fase di vita di grandi progetti, cambiamenti. Lacrime, dolore, per una vita spezzata in questo modo. Durante l’autopsia sul corpo del lavoratore, riferisce la TgR dell’Emilia-Romagna, la famiglia ha chiesto di poter eseguire l’esame del Dna per dare il riconoscimento alla bimba che nascerà a breve.

Sull’esplosione è stata aperta un’inchiesta per omicidio colposo e lesioni colpose. Altri 11 operai infatti sono rimasti feriti, uno in modo molto grave.

fonte Ansa