Un uomo di 59 anni è stato ricoverato all’ospedale di Lugo in condizioni disperate dopo che una fiammata lo ha investito all’interno della sua abitazione a Cotignola. Dopo l’incidente l’uomo è uscito di casa ustionato ed è caduto a terra davanti ai molti testimoni accorsi, richiamati dal forte boato che ha accompagnato la fiammata. Non è ancora chiaro cosa sia successo all’interno dell’immobile in via IV Novembre. Le fiamme sembra si siano sprigionate dalla canna fumaria, ma che cosa abbia innescato il tutto saranno i Vigili del Fuoco a stabilirlo.