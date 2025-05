Sabato prossimo, Davide Arace, assistente arbitrale della Sezione AIA di Lugo di Romagna, vivrà un momento indimenticabile: il suo debutto in Serie A nella partita tra Milan e Monza.

Originario di Bagnacavallo, classe 1989, Arace ha intrapreso la carriera arbitrale nel 2004, all’età di 15 anni, e ha scalato tutte le categorie del calcio italiano. Dopo aver operato come arbitro fino alla Serie C, nel 2023 ha ottenuto la promozione come assistente nella Commissione Arbitri Nazionale di Serie A e B.

“Il suo esordio nella massima serie rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un motivo di orgoglio per il presidente Davide Zaganelli e per tutta la Sezione AIA di Lugo, che torna ad essere rappresentata ai massimi livelli del calcio italiano dopo quasi due decenni”. L’ultima presenza risaliva infatti al 2006 con l’arbitro Cristian Zanzi.