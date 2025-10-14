Un esordio da incorniciare quello della squadra di DR2 della Compagnia dell’Albero Ravenna, che travolge la Pol. Stella Rimini tra le mura amiche della Palestra Mattioli e comincia nel migliore dei modi la seconda stagione nella categoria.
La tensione della prima in casa si scioglie ben presto grazie a un’ottima circolazione di palla e una difesa aggressiva, con cui i ravennati impongono il proprio ritmo alla partita, sfruttando al meglio le difficoltà della squadra riminese, ripescata all’ultimo nel campionato e ancora in cerca dei propri equilibri.
Dopo un buon primo quarto, i ragazzi di Coach Senni cambiano ulteriormente marcia trascinati dalle triple di Kertusha (top scorer a fine gara con 6 canestri da dietro l’arco) e dall’energia dei giovani cresciuti nel vivaio, che portano tutti il proprio contributo alla causa.
Vittoria ancora più importante visto il difficile avvio di calendario dei boscaioli, attesi dalle difficilissime trasferte a Bellaria (lunedì 20 ottobre alle 21) e a Cesenatico contro Buena Onda (venerdì 24 alle 21.30), due delle favorite alla promozione.
In attesa del campionato di DR3, che la Compagnia dell’Albero affronterà con una nuova squadra, prosegue anche l’attività giovanile, i cui aggiornamenti sono disponibili sulle pagine social della società: @CompagniaDellAlberoBasket (Facebook), @compagnia.dellalbero_basket (Instagram)
Tabellino
Compagnia dell’Albero Ravenna – Pol. Stella Rimini 89-51 (20-11, 52-27, 69-39)
CdA Ravenna: Valeriani, Licchetta 11, Bomben 9, Kertusha 20, Petullà 3, Beghi 3, Fussi 17, Costantini 8, Siboni 4, Mularoni 8, Zanotti 2, Chiarini 4. All.: Senni. Ass.: Buonaiuto, Zangrillo.