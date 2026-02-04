Quattro medaglie con l’oro sfiorato in un paio di occasioni hanno caratterizzato la spedizione del Nuoto Sub Faenza alla seconda prova del 1° turno del Torneo Invernale per Esordienti di nuoto in vasca corta andata in scena per la prima parte sabato scorso a Forlì ed il giorno dopo per la seconda a Pinarella di Cervia. Giuseppe Lega (Esordienti A) si è piazzato al secondo posto nei 100 metri misti, così come Simone Lippi (Esordienti B) sempre nei 100 misti, mentre la staffetta 4 per 50 stile libero con Bandini, Nonni, Lippi e Della Monica si è piazzata terza. In campo femminile brilla la medaglia di bronzo di Elena Coveri (Esordienti A) nei 100 rana. “Ci sono stati risultati e prestazioni soddisfacenti per tutti i ragazzi – commenta il direttore sportivo Marco Mastrapasqua – con molti miglioramenti dei personali e tanti posizionamenti a ridosso del podio”.

Gli agonisti delle categorie Assoluti sono attesi dalla 2^ prova del Campionato Regionale di Categoria in Vasca Corta (CRCVC) in programma nel pomeriggio di sabato 7 febbraio per la 1^ parte, in tutta domenica 8 per la 2^ e nell’intera domenica 15 per la 3^ sempre alla piscina comunale di Forlì.

Nel settore della pallanuoto giovanile, la squadra Ragazzi Under 14riceverà Ravenna nel derby provinciale domenica 8 febbraio alle 10 nell’ambito della 3^ giornata di andata nel Girone G della 2^ fase del Campionato regionale Fin.

I “cugini” ravennati hanno però nel frattempo inflitto un grosso dispiacere agliAllievi Under 16 faentini nella 3^ giornata di andata nel Girone Fdella 2^ fase del Campionato regionale Fin: sabato scorso hanno ospitato il Nuoto Sub Faenza e vinto per 19 a 4. La formazione manfreda era priva di cinque titolari tra cui il portiere, colpiti da malanni stagionali: per rimpolpare l’organico erano stati convocati quattro Under 14, che hanno fatto la loro parte. La squadra allenata da Piero Calderoni tornerà in acqua sabato 14 febbraio alle 18.30 a Forlì per affrontare la Rari Nantes Romagna.

Sono tornati sconfitti anche gli Esordienti Under 12 che domenica mattina erano ospiti della De Akker Bologna: il risultato di 20 a 5 evidenzia la consolidata forza della società emiliana anche nelle categorie dei più giovani. L’aspetto positivo della trasferta dei faentini risiede nel fatto che le cinque reti sono state realizzate con tiri scagliati dal centro. Nella 3^ giornata di andata nel Girone B della 1^ fase del Campionato Regionale in programma domenica 15 febbraio il Nuoto Sub Faenza osserverà un turno di riposo e si ripresenterà in acqua domenica 1 marzo per ospitare la Rari Nantes Bologna nella 1^ giornata di ritorno.

E’ stata rinviata la partita che la squadramista Master avrebbe dovuto disputare lunedì scorso a Ronta contro la Nuotando Cesena: il prossimo incontro, valido per la 6^ giornata del Campionato Emilia-Romagna Uisp, è fissato per sabato 21 febbraio alle 11.30 alla piscina comunale Sterlino di Bologna contro i padroni di casa della 2000 Bologna.

Da ricordare che sabato 7 febbraio alle 16 è in programma alla piscina comunale di Faenza un Open Day di pallanuoto e di nuoto artistico. Le bambine e i bambini interessati possono presentarsi accompagnati portando con sé il costume e tanta voglia di divertirsi.

Le sincronette del Nuoto Sub Faenza appartenenti alla categoria Esordienti C e B saranno in gara domenica 8 febbraio a Forlì al Primo Trofeo Fin, in cui è prevista per entrambe le categorie la gara degli esercizi Obbligatori.