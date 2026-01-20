Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione a risposta scritta in merito alle ripetute esondazioni del torrente Marzeno nel territorio del Comune di Faenza, nel corso delle alluvioni, in particolare nella zona di via San Martino, dove il corso d’acqua attraversa aree abitate.

“Negli ultimi anni il torrente è esondato per tre volte, provocando allagamenti che hanno interessato abitazioni e cittadini residenti nelle aree limitrofe al corso d’acqua. Il ripetersi di tali eventi ha generato una situazione di forte disagio e crescente preoccupazione tra i residenti, oltre a rappresentare un concreto rischio per la sicurezza delle persone e per la tutela delle abitazioni”.

“Nell’atto ispettivo si evidenzia come gli allagamenti costituiscano un problema strutturale che richiede interventi preventivi e mirati per la riduzione del rischio idraulico. Per questo Fratelli d’Italia chiede al Comune se sia a conoscenza delle esondazioni e dei conseguenti allagamenti, quali azioni siano state finora intraprese o siano in programma per la messa in sicurezza delle aree interessate e se intenda attivarsi con urgenza affinché la problematica venga adeguatamente affrontata e risolta”.

“I cittadini della zona di via San Martino convivono da anni con il timore di nuove esondazioni — dichiara Andrea Monti, consigliere comunale di Fratelli d’Italia —. È necessario un intervento concreto e tempestivo da parte del Comune per mettere in sicurezza il territorio e prevenire ulteriori danni”.