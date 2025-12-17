Esercitazione dei Vigili del Fuoco al rigassificatore

Nella giornata di martedì, esercitazione a bordo della Piattaforma RFSU al largo di Ravenna per i Vigili del Fuoco. Sul posto, oltre alla MBP 1085 del Comando Provinciale di Ravenna, anche personale Saf ed antincendio del Comando di Ravenna e due Sommozzatori del Nucleo Regionale Emilia-Romagna.
Le squadre in campo hanno spento un incendio simulato al ponte scoperto del rigassificatore, sulle manichette di trasferimento GNL. Poi hanno eseguito la calata sulla murata della nave, con tecniche Saf, per simulare l’evacuazione di un ferito.