Consulente del lavoro abusivo operava senza aver mai ottenuto l’abilitazione. L’Ispettorato del lavoro, su segnalazione del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, ha denunciato alla Procura di Ravenna l’amministratore di una società di ricerca e selezione di personale per il reato di esercizio abusivo della professione.

L’imprenditore pubblicizzava i propri servizi su giornali e via internet. Ai propri clienti, aziende del territorio, faceva firmare contratti generici per “servizi amministrativi”. Fra questi servizi vi era però l’assunzione di lavoratori e la predisposizione dei contratti di lavoro.

Stando agli accertamenti dell’Ispettorato, l’imprenditore avrebbe fatto firmare ai titolari delle ditte coinvolte, che sono risultati del tutto ignari della sua mancata abilitazione, la delega alla gestione delle buste paga, che è un adempimento tipico del consulente del lavoro. Al fine di portare a conclusione l’impegno professionale preso, il presunto professionista abusivo si sarebbe poi avvalso di un vero consulente del lavoro per l’elaborazione delle buste paga e per la predisposizione degli adempimenti previdenziali.

Gli ispettori del lavoro avrebbero infine appurato che, una volta acquisiti i clienti, il professionista avrebbe assicurato loro che la sua parcella sarebbe stata meno costosa rispetto a quelle richieste da altri consulenti del lavoro, e così, per l’Ispettorato, avrebbe messo in atto una sleale alternativa ai servizi erogati dai professionisti effettivamente abilitati.