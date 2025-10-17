La montagna era la passione di Pier Giorgio Frassati, di cui ricorre il centenario della morte, proclamato santo il 7 settembre a Roma, a cui è intitolato il tracciato che si snoda vicino alla casa rifugio dell’U.O.E.I. Faenza a Fontana Moneta, curato nella manutenzione dalla sezione del C.A.I. di Lugo.

Domenica 19 ottobre le due associazioni organizzano una giornata “In cammino con Pier Giorgio Frassati”.

Sono state studiate due escursioni, con diverso livello di difficoltà, entrambe dalla casa rifugio di Fontana Moneta. Ilsentiero Frassati A con dislivello di 450 metri, durata 4 ore, partenza alle 9.30.

Il sentiero Frassati B, dislivello 900 metri, per 6 ore di cammino, inizio alle ore 8.30. Dopo il pranzo al sacco, alle ore 16.30, Santa Messa nella chiesa di Sant’Andrea di Fontana Moneta officiata da don Mirko Santandrea, parroco di San Lorenzo a Marradi.

Durante la giornata, al rientro dall’escursione, sarà presentato il libro di Antonello Sica “Pier Giorgio Frassati e i suoi sentieri”, con le schede tecniche dei sentieri Frassati Italiani.

Al termine, momento conviviale di saluto con prenotazione obbligatoria.

L’iniziativa è riservata ai soci C.A.I. e U.O.E.I. o subordinata alla attivazione della assicurazione giornaliera.

Per informazioni U.O.E.I.: Anna Maria Vignoli 338 1497708

Gianfranco Montevecchi 346 0339445