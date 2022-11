“La presenza di numerose colonie di piccioni e colombi sta creando un grosso disagio a cittadini ed esercenti”. A dirlo è Andrea Liverani, Consigliere Comunale e Regionale.

“Sono stati i cittadini a segnalarci questo annoso problema. In determinati punti della città, più soggetti a questa problematica, si sono accumulati grandi quantità di guano e deiezioni di piccioni e colombi. Dal punto di vista del decoro urbano questo non è più accettabile, spesso sono gli stessi esercenti a dover pulire”. Continua Liverani “Non solo rappresenta un pericolo per la salute dei cittadini, in quanto sono un potenziale vettore di varie malattie, ma anche un pericolo per monumenti ed edifici visto che il guano è altamente corrosivo. Emblematico è il caso di Palazzo del Podestà, riaperta a settembre dopo oltre 40 anni di chiusura ma già ricoperto di guano con il rischio che col tempo si danneggi, rendendo nulla l’opera di ristrutturazione appena conclusa”.

“Come gruppo Lega siamo intervenuti anche pochi mesi fa sul problema piccioni ma non ci sono stati miglioramenti. Per questo ho deciso di presentare un’interrogazione in Consiglio Comunale in cui chiedo quali siano le azioni che l’Amministrazione è intenzionata a prendere al fine di evitare in futuro il ripetersi di questa situazione e se sia intenzionata a bonificare la aree soggette alla presenza degli escrementi di piccioni e colombi”