Sommozzatore ritrovato a Lido di Classe dopo ore di ricerche. Si è conclusa fortunatamente con un lieto fine la denuncia di scomparsa di un sub, uscito stamane per una battuta di pesca e poi non più rientrato. Ad allertare le forze dell’ordine è stata la moglie dopo aver provato a contattare il marito più volte al telefono. Le operazioni di ricerca sono state affidate alla Guardia Costiera – Capitaneria di Porto e ai Vigili del Fuoco. L’uomo è stato ritrovato, in difficoltà, da una motovedetta. Riportato a terra, è stato accompagnato all’ospedale di Ravenna, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Verosimilmente la fitta nebbia presente oggi sul litorale ha fatto perdere all’uomo il senso dell’orientamento