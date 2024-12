Incidente nel pomeriggio di mercoledì a Solarolo. Un uomo, alla guida di una Dacia Sandero, nell’affrontare una curva, ha perso il controllo del veicolo ed è finito dentro ad un fosso a lato della strada. L’urto con il terreno è stato molto violento, l’auto ha capottato e il guidatore è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. L’incidente è avvenuto in via Canale dei Molini, intorno alle 17.30. La Dacia Sandero aveva imboccato la strada in direzione di Castel Bolognese.

Per liberare l’automobilista è dovuta intervenire una squadra dei Vigili del Fuoco, mentre nel frattempo sono giunti sul posto i soccorritori del 118, con ambulanza ed elicottero, decollato appositamente da Bologna. Mentre il personale sanitario stava prestando le prime cure al ferito, i Carabinieri si sono occupati di riorganizzare la viabilità, mentre la Polizia Locale ha iniziato i rilievi di legge.

Il ferito alla fine è stato caricato a bordo dell’ambulazza e trasportato con il codice di massima urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena.