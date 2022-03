Auto fuori strada lungo la provinciale 302 nel tratto fra Testi Rasponi e Prada. Un uomo, alla guida di un’Opel, ha perso il controllo della vettura mentre procedeva in direzione di Russi, intorno alle 17, per cause ancora da accertare da parte delle forze dell’ordine. La vettura è uscita dalla carreggiata ed è scivolata in una riva a lato della provinciale, impuntandosi nel piccolo fossato al confine con un campo coltivato. Grande spavento per il conducente, ma fortunatamente le conseguenze non sono state gravi. Sul posto sono intervenuti il 118, che ha movimentato anche l’elimedica, la polizia stradale di Faenza e i Vigili del Fuoco di Faenza.