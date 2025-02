Auto esce di strada e precipita nel canale. È avvenuto in via Gattolo Superiore, a Sant’Alberto, poco prima delle 18. Alla guida dell’auto c’era un uomo di 84 anni. Non è ancora chiaro cosa sia realmente successo. Sarà la testimonianza dell’automobilista a chiarire la dinamica dell’incidente. Fatto sta che la vettura è uscita di strada ed è caduta all’interno del canale, pieno d’acqua, a lato della carreggiata. Fortunatamente il livello dell’acqua non era così alto da risultare un pericolo per il guidatore, rimasto bloccato all’interno del veicolo, incapace di uscire. Dopo la richiesta d’aiuto alla centrale operativa di Romagna Soccorso, sono arrivati in via Gattolo Superiore gli operatori del 118 e i Vigili del Fuoco. Sono stati i pompieri a liberare l’anziano dall’abitacolo della vettura. L’uomo è poi stato affidato alla cura del personale medico ed infermieristico. Le conseguenze dell’incidente riportate dal guidatore fortunatamente non sono state gravi. L’84enne è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Ravenna con un codice di media gravità.