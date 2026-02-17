incidente in via Formella Inferiore a Carraie. Un uomo di 71 anni è finito con l’auto nel fosso ed è stato soccorso dal personale del 118. L’incidente è avvenuto intorno alle 14. Non dovrebbero essere coinvolti altri veicoli. Alla base dell’uscita di strada non si esclude possa esserci stato un malore o comunque una distrazione.

L’uomo, al volante di una Fiat Punto, una volta uscito di strada, è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo della vettura, precipitata nel fosso a lato della carreggiata. Per estrarre l’automobilista dalla vettura, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno poi affidato il ferito alle cure del personale medico e infermieristico, intervenuto con ambulanza ed elisoccorso.

L’uomo è quindi stato trasportato a bordo dell’elicottero, decollato poi alla volta dell’ospedale Bufalini di Cesena, con un codice di media gravità. Sarà ora compito della Polizia Locale, ricostruire esattamente quanto accaduto.

