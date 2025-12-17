Grave incidente nel pomeriggio di mercoledì lungo via Sarna, a Faenza, intorno alle 15.30. Un uomo, un anziano di 87 anni, era alla guida di una Peugeot 107 e stava procedendo in direzione di Faenza. All’altezza del residence Caterina, l’uomo ha perso il controllo dei veicolo ed è uscito di strada. L’auto si è cappottata nel fosso a lato della carreggiata. Per l’anziano è stato necessario l’intervento del personale del 118, intervenuto con l’ambulanza e l’elimedica. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, l’automobilista è stato caricato a bordo dell’elicottero e trasportato al centro traumatologico specializzato della Romagna, all’ospedale Bufalini di Cesena, con il codice di massima gravità.

Sarà compito della Polizia Locale della Romagna Faentina risalire alle dinamiche che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo e quindi all’uscita di strada.