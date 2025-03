Grave incidente nel pomeriggio di domenica 30 marzo a Brisighella, dove un uomo di 57 anni, intorno alle 17, è uscito di strada a bordo di un’Apecar. L’episodio è avvenuto in via Cavalieri del Lavoro. A ricostruire la dinamica del sinistro stradale sarà la Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina.

Dopo essere uscito di carreggiata, il veicolo è finito in un campo a lato della strada, dopo un salto di quasi 3 metri, a causa del dislivello.

Per l’uomo è stato necessario l’intervento dell’elimedica del 118. Il ferito è stato quindi trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena con il codice di massima gravità.