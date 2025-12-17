La Rocca di Riolo Terme nel mese di dicembre e gennaio organizza diverse tipologie di Escape Room tematiche:per adulti e per tutta la famiglia.

Sabato 27 dicembre alle ore 19 – 21 – 23 organizza Enigma Da Vinci, una Escape Room per adulti ispirata al genio senza tempo di Leonardo da Vinci. Le brillanti invenzioni e i misteriosi indovinelli del maestro fiorentino saranno al centro di questa sfida. I partecipanti dovranno confrontarsi con enigmi e rebus ispirati alle straordinarie scoperte e intuizioni di Leonardo: solo risolvendo questi intricati problemi potranno trovare la chiave che li condurrà alla luce del mondo esterno, dopo aver esplorato le sale più oscure e misteriose del castello.

Venerdì 2 ore 10.30 – 12 – 16.30 e domenica 18 gennaio ore 10.30 – 12 – 15 – 16.30 è in programma Mistero a Hogwarts, una Escape Room per famiglie dedicata a Harry Potter. Rinchiusi dentro la torre quadrata i partecipanti avranno solo un’ora di tempo per trovare la chiave che gli permetterà di scappare, risolvendo enigmi ispirati al fantastico mondo di Harry Potter e di Hogwarts.

Sabato 31 gennaio ore 19 – 21 – 23 è in programma Maledetta, una Escape Room per adulti e mai risolta prima. L’Escape è ambientata nel Medioevo e ispirata alla leggendaria figura di Caterina Sforza.

I partecipanti, accolti da un’ombra inquietante che ricorda il fantasma della contessa, si troveranno rinchiusi nella torre con un’unica missione: scappare entro un’ora. L’avventura inizia nel cortile e prosegue all’interno del mastio, dove enigmi, rebus e indovinelli celano le combinazioni per aprire i lucchetti e recuperare la chiave finale. Solo risolvendo ogni mistero sarà possibile avanzare di sala in sala, fino a raggiungere la sala del pozzo, l’ultimo ostacolo prima della libertà.