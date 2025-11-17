Domenica 30 novembre, con turni alle ore 10.00, 11.30, 15.00 e 16.30, la Rocca di Riolo Terme propone “Escape Junior Fantasy”, un’esperienza escape dedicata alle famiglie, ambientata in un mondo popolato da creature misteriose e animali fantastici.

Immersi in un mondo incantato, tra draghi misteriosi, fate luminose e folletti dispettosi, i partecipanti dovranno risolvere enigmi, decifrare indovinelli e trovare le combinazioni per aprire i lucchetti. Solo così sarà possibile recuperare la chiave magica che li condurrà alla libertà. Rinchiusi nella misteriosa torre quadrata della Rocca, i partecipanti avranno a disposizione solo un’ora di tempo.

Per ogni turno possono partecipare al massimo 12 persone.

I biglietti sono acquistabili su shop.atlantide.net nella sezione dedicata alla Rocca di Riolo Terme: https://shop.atlantide.net/circuito-amaparco/rocca-di-riolo/?rwstep=product&re-product-id=192459

Per maggiori informazioni:

0546 77450 – roccadiriolo@atlantide.net