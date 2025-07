Ha riscosso un grande successo l’iniziativa promossa dal Comitato Spasso in Ravenna e Mediatip, che il 23 luglio – in occasione del Patrono Sant’Apollinare – ha regalato la Ravenna Card ai primi 200 richiedenti.

Le card gratuite sono andate esaurite in poche ore, segno tangibile dell’interesse e dell’entusiasmo suscitato da questo nuovo strumento pensato per incentivare gli acquisti nei negozi del centro città.

LaRavenna Card è una carta sconto nominale, a semplice presentazione, che dà diritto al 10% di sconto in oltre 100 attività commerciali del centro storico – ristoranti, pasticcerie, bar, negozi di abbigliamento e molto altro – elencati nella sezione “Acquisti Online” in “Negozi” del sito www.inravenna.it.

È acquistabile adesso al prezzo simbolico di 5 euro invece di 10 euro ed è valida fino al 31 gennaio 2026. Può essere utilizzata tutti i giorni, anche più volte al giorno, ed è valida anche durante il periodo natalizio. L’unica eccezione riguarda la merce già in saldo o in promozione, sulla quale non è applicabile lo sconto.

“L’iniziativa ha superato le aspettative – commenta Gianna Ghirardini, presidente del Comitato Spasso in Ravenna – a dimostrazione di quanto ci sia desiderio di riscoprire il centro storico e sostenere il commercio locale. È stato bello vedere una risposta così viva da parte del pubblico, in una giornata simbolica come quella del Patrono”.

Anche Daniele Gattelli, Responsabile del Progetto per Mediatip, sottolinea il valore strategico dell’operazione: “Il successo di questa prima azione ci conferma che stiamo andando nella direzione giusta. LaRavenna Card è solo il primo passo di una serie di iniziative che coinvolgeranno sempre più cittadini, turisti e attività. A breve annunceremo anche il calendario di eventi come leVetrine Animate, la Golden Hour e le promozioni natalizie”.