Esame di maturità: gli studenti all’uscita del tema e la paura per la seconda prova

Esame di maturità con due prove scritte e l’orale per poco più di 2900 studenti in provincia di Ravenna. Sono tornati ad affrontare l’esame di maturità in una versione più tradizionale, nonostante le proteste dei mesi scorsi, gli studenti di quinta superiore che mercoledì mattina si sono ritrovati sui banchi di scuola dopo l’intenso studio di questi giorni. Per la prima prova, il tema uguale per tutte le scuole: Pascoli, Verga, Segre, Sacks, il premio Nobel Parisi o il mondo iperconnesso alcune delle tracce. Domani la seconda prova differenziata per ciascun indirizzo.