Esalazioni al commissariato: sigillata la fognatura

Il problema delle esalazioni al Commissariato di Faenza dovrebbe essere stato definitivamente risolto. Dopo gli ultimi episodi verificatisi a novembre e dicembre 2025, con una poliziotta costretta alle cure ospedaliere, le ispezioni tecniche avviate lungo il canale Cerchia hanno individuato il punto dal quale risalivano i miasmi ,che in più occasioni hanno causato forti disagi al Comando di Polizia manfredo. Continuano invece, nel frattempo, le indagini della Procura per cercare di risalire all’identità del responsabile degli sversamenti.