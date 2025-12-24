Esalazioni al Commissariato: circoscritta l’area di provenienza delle sostanze

Sono state 22, negli ultimi 10 anni, le segnalazioni alle autorità per le esalazioni tossiche al Commissariato di Polizia di Faenza. Il picco avvenne fra febbraio e marzo 2017, con ben 9 episodi. Quest’anno sono stati 6, la maggior parte concentrati fra ottobre e novembre.

È stata presentata la relazione relativa alla fuoriuscita di miasmi, successiva agli ultimi casi sviluppatisi l’8 e il 16 novembre 2025. Sulla vicenda sono state depositate anche interrogazioni in consiglio comunale.

In base ai sopralluoghi condotti, le esalazioni risalgono all’interno dei locali del commissariato dal locale bagno riservato agli uomini, al piano terra, oggi reso non più fruibile. Secondo le norme in vigore, le sostanze rilevate non hanno motivo lecito di trovarsi all’interno della fognatura, non potendo essere legalmente scaricare nella condotta.