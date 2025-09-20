Venerdì 26 e sabato 27 settembre 2025 la compagnia ErosAntEros di Davide Sacco e Agata Tomšič torna in scena a Ravenna con un importante appuntamento, organizzato da POLIS Teatro Festival, in occasione dei 15 anni della compagnia: un evento straordinario che presenta in anteprima a Ravenna i suoi due nuovi lavori, Materiale per Medea di Agata Tomšič, da Heiner Müller; Quelli che si allontanano da Omelas di Davide Sacco, da Ursula K. Le Guin, invitando ospiti, giornalisti, operatori e collaboratori da tutta Europa.

Dopo le anteprime Materiale per Medea debutta il 12 ottobre 2025 al Festival d’Autunno di Catanzaro e lo spettacolo Quelli che si allontanano da Omelas debutta il 16-19 ottobre a Teatri di Vita di Bologna.