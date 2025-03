Eric Palma, talentuoso pilota faentino di minimoto di soli 10 anni, ha recentemente trionfato nel Trofeo Inverno nella categoria S1, dimostrando che la passione e la determinazione possono superare ogni ostacolo.

Il suo percorso però non è stato privo di difficoltà; nell’agosto dello scorso anno, mentre stava raccogliendo già parecchi risultati positivi, un quinto posto in classifica sia al Campionato Italiano Velocità che al Trofeo Simoncelli, durante un allenamento, ha subìto un grave incidente. Nonostante mesi di riabilitazione, la sua voglia di tornare in sella non è mai venuta meno. “Ogni puntura che facevo mi avvicinava alla moto”, ha racconta Eric, testimoniando la passione del giovane pilota.

Il Trofeo Inverno, competizione che si è svolta su sei gare in diverse località italiane tra cui Persico (Portomaggiore), Rieti, Ortona e Cattolica, ha visto Eric imporsi con prestazioni eccezionali, accumulando un ampio margine di punti e assicurandosi la vittoria con largo anticipo. Guardando al futuro, Eric punta a partecipare sia al Campionato Italiano Velocità (CIV) che al prestigioso Trofeo Marco Simoncelli, competizioni che rappresentano trampolini di lancio per giovani talenti nel mondo delle minimoto.

Tuttavia, l’attività agonistica comporta costi elevati. Finora, le spese sono state sostenute dalla famiglia, ma ora si cerca il supporto di sponsor che possano contribuire a mantenere vivo il sogno di Eric che ha portato in alto il nome di Faenza e di tutta l’Emilia Romagna. “Tra moto, trasferte e allenamenti, le spese sono significative e variano in base agli imprevisti, come le riparazioni dovute alle cadute”, aggiunge la madre.

Il Comune di Faenza riconosce l’importanza di sostenere giovani talenti come Eric. L’assessora con delega allo Sport, Martina Laghi, ha dichiarato: “La storia di Eric è un esempio straordinario di forza di volontà, passione e sacrificio. Faenza è orgogliosa di avere un giovane così promettente nel mondo delle due ruote, e ci auguriamo che possa continuare il suo percorso con il sostegno necessario per raggiungere nuovi traguardi”.