Domenica 20 marzo (ore 11.15) si chiudono i Matinée Musicali al MIC con Campana Sottovoce, un concerto per voce recitante, chitarra e quattro archi, con drammaturgia e voce di Pier Luigi Berdondini sui versi di Dino Campana e musiche originali di Giorgio Colombo Taccani.

Un concerto di labirinti sonori, tra bagliori, sfumature, chiaro scuri, lampi, contrappunti, sempre in sottovoce. Un Campana intimo e spregiudicato, avvolgente e urticante. Compulsivo, domestico, irrequieto, sacrale, caustico, premuroso.

Un’elica sonora di visioni. Musica della parola, nella voce di Berdondini, poeta dei nostri giorni, e poesia nella musica di Colombo Taccani e nell’interpretazione di Modern Sarti Ensemble, composto da cinque musicisti e docenti della scuola di musica faentina Sarti, tra cui Donato D’Antonio alla chitarra, anche co-direttore artistico della stagione ERF&TeatroMasiniMusica insieme al maestro Massimo Mercelli.

“I versi, scelti da Canti Orfici e altri scritti di Campana, sono essi stessi una partitura musicale” sottolinea Pier Luigi Berdondini, autore della drammaturgia e voce recitante “Ho assemblato un polifonico telaio di parole che suonano, evocando dinamiche espressive proprie di strumenti musicali, archi, fiati o percussioni. Fino a indicare tonalità di grave e acuto alle espressioni della voce recitante”. Fughe, consonanze, silenzi, accenti, sfumature, tinteggiature, in dialogo con i maestri del Modern Sarti Ensemble. Viola, violino, violoncello, contrabbasso e chitarra pizzicano poesia. “Questi strumenti – aggiunge il compositore Giorgio Colombo Taccani – forniscono una notevole varietà di sfumature e di colori, garantendo al tempo stesso un’omogeneità timbrica complessiva, a mio avviso indispensabile per la compattezza e la coerenza del percorso generale”. La versatilità di Berdondini e la duttile maestria della Sarti accompagnano lo spettatore in un viaggio di assonanti contrasti tra note e parole. Un concerto di labirinti sonori “Per l’amor dei poeti...” come dai versi campaniani “…in un sogno di regno sopra i cieli”.

Pier Luigi Berdondini – www.pierluigiberdondini.it – poeta, scrive e interpreta melologhi e testi per il teatro musicale, con particolare attenzione alla ricerca di campi sonori, collaborando con affermati compositori di musica classica contemporanea. Ha pubblicato con Suvini e Zerboni e Rai Com. Da tempo è distintivo interprete dei versi di Dino Campana, con marcato accento al divenire musicale della visionaria poetica campaniana.

Giorgio Colombo Taccani – www.colombotaccani.it – si laurea con una tesi in Storia della Musica sull’Hyperion di Bruno Maderna. Consegue inoltre i Diplomi in Pianoforte ed in Composizione a Milano con Pippo Molino e Azio Corghi, perfezionandosi quindi con Franco Donatoni, Azio Corghi, György Ligeti e presso l’IRCAM. Sue composizioni sono state premiate in numerosi concorsi, eseguite in tutto il mondo, trasmesse da varie emittenti radiofoniche e pubblicate dal 1989 in poi dalle Edizioni Suvini Zerboni di Milano.

Il Modern Sarti Ensemble nasce all’interno della Scuola di Musica Sarti ed è formato da musicisti versatili interessati alla musica del novecento e contemporanea che collaborano in molte produzioni originali con compositori del panorama internazionale. I membri si esibiscono regolarmente in stagioni, festival e rassegne musicali, in Europa, Giappone e America del Nord. Nell’occasione si esibiranno Roberto Noferini al violino, Francesca Bassan alla viola, Anselmo Pelliccioni al violoncello, Donato D’Antonio alla chitarra, e Tiziano Negrello al contrabbasso.

MUSICA A 1 EURO

Continua anche quest’anno a coronamento della stagione ERF&TeatroMasiniMusica, il progetto Musica a 1 euro, a cui Emilia Romagna Festival tiene molto e che tanta partecipazione ha avuto nelle passate stagioni. Rimarrà immutata per tutti i ragazzi delle scuole faentine fino ai 19 anni la possibilità di accedere a tutti gli spettacoli con biglietti a 1 euro.

In merito agli incontri-concerto dedicati alle scuole, saranno valutate le modalità di realizzazione in base alle disposizioni vigenti riguardanti le organizzazioni previste dalle disposizioni ministeriali in merito alla ripresa della scuola. È però ferma intenzione continuare a portare avanti progetto Musica a 1€, che tante soddisfazioni ha dato negli scorsi anni, anche se con tempi e modalità diverse che si potranno valutare solo più avanti.