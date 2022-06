“L’attuale situazione prevede cha la manutenzione delle strade vicinali sia a carico dei residenti, ciò comporta spesso, visti gli ingenti costi relativi alla manutenzione, che questa venga rimandata perché le famiglie non possono permettersi i relativi costi.

I rischi in assenza di manutenzione delle vie si moltiplicano e ciò non dipende dalla volontà dei residenti ma è determinato dalla carenza di risorse da destinare alla manutenzione stradale nelle disponibilità dei bilanci familiari.

Come sappiamo bene la sicurezza stradale parte proprio dalla manutenzione del manto stradale e tutti i residenti hanno diritto di essere tutelati sotto questo aspetto, infatti, come Lega ci siamo impegnati sul tema della manutenzione del manto stradale a più riprese, portando elementi di criticità in Consiglio.

Ho voluto quindi interrogare la Giunta al fine di ottenere una mappatura delle strade vicinali, conoscere le intenzioni riguardo l’eventuale presa in carico della manutenzione da parte del Comune di alcune delle vie e riguardo l’eventualità che possa essere creato un fondo per la manutenzione di queste vie, al quale i residenti, previa verifica dello stato di degrado da parte degli uffici tecnici del comune, possano accedere per finanziare le opere di manutenzione.”

Così in una nota il consigliere comunale Giacomo Ercolani della Lega che per l’ennesima volta solleva le problematiche di degrado del manto stradale che caratterizzano il nostro territorio.”