“Ad oggi sembra ci sia poco di certo in relazione alle azioni previste del Comune per risolvere o almeno provare ad attenuare il problema dei parcheggi di Piangipane.”

Così il consigliere Giacomo Ercolani della Lega che si scaglia contro l’Amministrazione dopo aver ricevuto risposta ad un’interrogazione presentata in relazione al problema parcheggi di Piangipane:

“Il problema della mancanza di parcheggi lungo via Piangipane non colpisce solo i genitori degli studenti della scuola dell’infanzia comunale Dario Missiroli, il cui problema specifico abbiamo discusso in una commissione ad hoc e sul quale ad oggi l’Amministrazione non ha ancora dato risposte concrete, ma è una problematica che colpisce tutti i residenti e le attività che danno sulla via e non solo, ripercuotendosi anche sulla viabilità di alcune vie interne.

L’Amministrazione prevede sì, già oggi, alcuni interventi che dovrebbero riuscire ad attenuare il problema, in particolare nell’area del Teatro Socjale e nelle vicinanze di via G.Rubboli, ma ancora non sono certe le tempistiche e nulla si sa sugli altri interventi citati che sembrano più in una fase di intenzioni che di progettazione vera e propria.

Mi auguro che si possa dare una risposta seria e concreta ai cittadini sulla problematica dei parcheggi di Piangipane al più presto.”