Intervengono così sul tema sicurezza il Consigliere Comunale Giacomo Ercolani e il Segretario Comunale del carroccio Luca Cacciatore : “Grazie alle informazioni raccolte da carabinieri, questure e servizi sociali per i minorenni, il centro di ricerca “Transcrime” ha realizzato un’ indagine che fa luce sulle bande che imperversano nelle città di tutta Italia e anche dell’Emilia-Romagna. Anche sul territorio ravennate lo studio evidenzia la presenza di bande giovanili, fra le quali una nota come “Massa Negra”. Le Baby Gang sul nostro territorio secondo lo studio risultano coinvolte principalmente in furti e rapine, atti di bullismo, violenza sessuale e spaccio.

Pur riconoscendo la limitata capacità di reazione del Comune ad un fenomeno diffuso su scala nazionale, abbiamo ritenuto opportuno per comprendere meglio il radicamento e la presenza di tale fenomeno sul nostro territorio presentare una interrogazione a Sindaco e Giunta.

Troppi i recenti casi di cronaca locale relativi ad aggressioni sia da parte di stranieri, sia di minori naturalizzati ai danni di cittadini trasportati e soprattutto degli operatori del trasporto pubblico che semplicemente svolgevano il loro lavoro.

Questi ultimi episodi spaventano e preoccupano perché non sono più solo casi isolati ma rappresentano un sistema violento che sembra consolidarsi sempre di più. A questa categoria da troppo tempo esposta in prima linea, va tutta la nostra solidarietà e l’impegno per la ricerca di soluzioni e strumenti volti a garantire la tutela e la sicurezza degli operatori autoferrotranvieri.

Occorre dare un segnale per portare sicurezza in città, non è più possibile rimandare o far finta che il problema non esista.

Chiediamo al sindaco di promuovere a livello nazionale interventi per la sicurezza e per la formazione che arginino quanto più possibile il fenomeno. È il tempo delle risposte forti ai criminali, il buonismo della sinistra ha palesemente fallito.”