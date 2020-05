Erbacci: “Abbiamo riadattato il Green-Go Bus alle nuove norme. Ora studiamo come organizzare viaggi e gite”

Rischiava di non poter essere più operativo a causa delle nuove norme dettate dall’emergenza sanitaria per via delle piccole dimensioni, invece il Green-Go Bus di Faenza messo a disposizione dal Viaggi Erbacci si è dimostrato molto più adatto alle nuove regole per la sicurezza di utenti e operatori rispetto ai grandi autobus in servizio nelle città. Dall’unica porta del mezzo, prima scendono i passeggeri a bordo e solo dopo i nuovi utenti possono salire. Gli autisti, completamente isolati, sono maggiormente tutelati e la conformazione delle sedute facilita il mantenimento delle distanze. Il mezzo, ad ogni turno, viene poi sanificato.

Più difficile invece sarà la riorganizzazione di viaggi organizzati, trasferte di gruppo e gite scolastiche quando ripartirà il turismo.