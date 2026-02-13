Si è svolta nella mattina di mercoledì 11 febbraio 2026, presso la Scuola dell’Infanzia “P. Missiroli” di Castiglione di Cervia, la cerimonia di accoglienza di quattro docenti spagnole nell’ambito del programma Erasmus+. All’incontro hanno partecipato la dirigente scolastica Cristina Ambrogetti e il team Erasmus dell’Istituto Comprensivo Andrea Canevaro, dando ufficialmente avvio a un’esperienza di respiro europeo fondata sul confronto professionale e sulla condivisione di buone pratiche educative.

Le insegnanti, ospiti dal 9 al 13 febbraio, hanno preso parte a un’attività di job shadowing che ha coinvolto le tre scuole dell’infanzia dell’Istituto — “P. Missiroli”, “M. Montessori” e “XXV Aprile” — approfondendo metodologie didattiche e modelli organizzativi. La visita si è estesa anche alla primaria “A. Canevaro” e alla secondaria di primo grado “G. Zignani”, offrendo una visione completa della continuità educativa che caratterizza il percorso scolastico.

Particolarmente significativa la partecipazione al progetto delle classi terze “Attraverso le lingue straniere imparo, cresco, scopro”, iniziativa finalizzata a promuovere l’apprendimento linguistico come strumento di crescita personale e di cittadinanza europea.

Tra i momenti più emozionanti della settimana l’esibizione degli alunni sulle note di Diversi e Uguali, che ha trasmesso un forte messaggio di inclusione, empatia e amicizia, sottolineando come la musica possa diventare un ponte naturale tra culture diverse.

L’iniziativa ha rafforzato competenze organizzative e relazionali fondamentali per lo sviluppo di future collaborazioni internazionali. In questa prospettiva, l’Istituto ha presentato la propria candidatura a Erasmus+ per un progetto che, se finanziato, prevede tra il 2026 e il 2027 la mobilità di 30 partecipanti tra docenti e studenti.

L’obiettivo è consolidare tre direttrici strategiche — verticalità del curricolo, benessere scolastico e sviluppo delle competenze linguistiche — confermando l’impegno verso innovazione, apertura europea e qualità dell’offerta formativa.