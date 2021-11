Si è conclusa con successo la settimana di accoglienza del gruppo Trade of the future. Grazie al progetto Erasmus plus il nostro istituto ha potuto ospitare a Faenza una delegazione di docenti provenienti da quattro diverse nazioni europee. La settimana Erasmus è stata l’occasione per far conoscere, accompagnati dalla docente referente del progetto per l’IC San Rocco, Elisabetta Ravetta, il patrimonio artistico, storico e culturale di Faenza, e altre città d’arte come Ravenna e Bologna. Obbiettivo di questi “partenariati strategici” é acquisire e sviluppare competenze e abilità digitali trasformando le informazioni raccolte durante ogni attività in materiale digitale.

Contribuire, con i materiali prodotti (e-book, video, presentazioni, giochi che abbiano come tema il Patrimonio culturale etc.) e con gli strumenti pedagogici innovativi (lezioni multidisciplinari e interattive), al processo di formazione di ogni scuola partner, all’innalzamento dei livelli di apprendimento e allo sviluppo delle competenze dei discenti. Ha suscitato molto interesse la visita al Museo Internazionale delle Ceramiche, che ha avuto, come guida d’eccezione, il ceramista Alberto Mingotti.

La collaborazione e la presenza di dieci insegnanti provenienti da Regno Unito, Spagna, Slovenia e Grecia ha stimolato e motivato l’intera comunità scolastica ed è stato un segnale importante di rinascita dopo che il mondo per questi due anni si è praticamente bloccato.

Un ringraziamento va anche al presidente del Consiglio d’Istituto, Fabio Giardini, per avere contribuito alla creazione di un clima accogliente e positivo fondamentale per la realizzazione del progetto