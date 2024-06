L’associazione Shahrazad organizza per venerdì 14 giugno, alle ore 18.00, al Parco Bourgoin-Jallieu, la presentazione del libro di Luigi Iorio “Era di Maggio, l’alluvione del 2023 e il dopo in Romagna” un fotoreportage che accompagna le storie che Iorio racconta prese in giro per la Romagna, da Lugo a Conselice.

Nevio Casadio, nella sua prefazione, ricorda che “il lavoro di Luigi Iorio, seguendo la tradizione dei fotoreporter, ci racconta di un’Emilia-Romagna che si percepiva un gigante ma scopre con l’alluvione che è un nano, le storie raccontate in questo libro sono storie che abbiamo sentito in Polesine nel 1951, a Sarno nel 1998 etc. nessuno immaginava di sentirle qui. Il reportage di Luigi Iorio aiuterà nel tempo a tener viva la memoria. A non dimenticare.”

Oltre l’autore, a moderare l’incontro ci sarà Andrea Valentinotti, avvocato e scrittore, che dialogherà insieme al giornalista Alessandro Bongarzone; le letture saranno a cura di Simonetta Venturini, artista teatrale e scultrice.

Questo incontro è organizzato in collaborazione con l’Arci