La Cooperativa Emilia Romagna Concerti prosegue la serie di manifestazioni dedicate alle sinfonie di Beethoven, eseguite con pianoforte a quattro mani nelle trascrizioni del diciannovesimo secolo.

La Rassegna continua fino a tutto il 2020, 250° anniversario della nascita di Beethoven.

Dopo i primi concerti eseguiti dai pianisti Marco Santià e Lorenzo Grossi, il prossimo appuntamento sarà lunedì 23 dicembre alle ore 21 nella Sala Corelli del Teatro Alighieri con i pianisti WALTER ORSINGHER e ALESSANDRO DIPAOLA

Programma:

-Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92 (trascrizione di Carl Czerny)

-Sinfonia n. 8 in fa maggiore op. 93 (trascrizione di August Horn)

Walter Orsingher cresciuto a Ravenna e apprezzato pianista fino dalla età di 6 anni, è oggi uno stimato concertista e docente di grande esperienza.

Si esibisce con uno dei suoi migliori allievi, Alessandro Dipaola, di soli 15 anni.

Biglietti al prezzo di 2 euro in vendita la sera del concerto dalle ore 20:00.

La serata sarà anche una buona occasione per un brindisi e uno scambio di auguri in Musica, dopo una serie di manifestazioni concertistiche che hanno avuto molto successo in Italia e all’Estero.