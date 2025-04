Grande giornata al centro equestre Le Siepi di Cervia (Ra) per i Campionati Italiani FOPE di salto ostacoli dove, oggi, venerdì 18 aprile, si è svolta la prima spettacolare prova del Campionato Italiano Assoluto.

La gara di apertura del Campionato Assoluto, il più impegnativo della manifestazione, è stata firmata dal primo graduato dell’Aeronautica MIlitare Emilio Bicocchi su Excaliburg. Il binomio ha ottenuto il miglior risultato della prova a tabella C (dove gli errori agli ostacoli si traducono in penalità sul tempo) con il tempo di 72″57 senza penalità.

La seconda posizione provvisoria è andata a Paolo Adamo Zuvadelli su Lomo (73″39 senza penalità) e la terza a Enrico Frana su Crissy Mary Star (73″65 con 4 penalità) definendo così i migliori tre binomi, arrivati davanti agli altri 37 in gara in questa prova.

La top ten della prima giornata, definita sul percorso disegnato dallo Chef de Piste Uliano Vezzani, vede poi questi risultati:

4) L’appuntato scelto Bruno Chimirri QS su Samara,

5) Gianluca Quondam su Chaccbay,

6) Marta Bottanelli su Gunther S,

7) Fabio Brotto su Doha delle Roane,

8) Graziano Tazzi su Mash Ipei,

9) l’agente Michael Cristofoletti su EIC Lloyd,

10) Giuseppe Rolli su Eiffel de Hus.

Per quanto riguarda il Campionato Individuale Interforze, definito sulla base di risultati del Campionato Assoluto, la classifica provvisoria vede al comando sempre il primo graduato Emilio Bicocchi, seguito dall’Appuntato scelto QS dei Carabinieri Bruno Chimirri e dall’agente della Polizia di Stato Michael Cristofoletti.

La gara, però, è ancora tutta da decidere. Domani, sabato 19 aprile, i 40 binomi torneranno in campo per affrontare la seconda e ultima prova: una prova su due percorsi con ostacoli di 1 metro e sessanta centimetri di altezza. Solo al termine verrà proclamato il Campione Italiano Assoluto FOPE.

I primi tre classificati del Campionato Assoluto FOPE saranno anche i primi tre binomi azzurri ufficialmente inseriti nella lista dei convocati per il 92° CSIO di Roma – Piazza di Siena Master d’Inzeo con accesso diretto.

Oltre alle tre medaglie, ci sarà un’ulteriore possibilità di qualifica per Piazza di Siena, per il quarto e il quinto classificato del Campionato (entro un limite di punti di penalità).

CAMPIONATO ITALIANO UNDER 25

Zoe Lia su Demont (72″16. senza penalità) è la numero uno della classifica provvisoria dopo la prima prova del Campionato Italiano Under 25, grande novità del 2025, strutturato sulla stessa formula del Campionato Assoluto con percorsi di un metro e 45/50 centimetri di altezza.

Seconda posizione provvisoria per Sofia Manzetti su Fiolita (72″92 senza penalità) e terza posizione per Martina Lain su Nestor (80″17 con 4 penalità).

La top five della prima prova odierna vede questi risultati:

4) Alessandro Fontana su Zypern III,

5) il carabiniere scelto Francesco Correddu su All For Action VGW Z.

Anche per questo Campionato, la finale è prevista domani, sabato 19 aprile, sempre su una categoria a due percorsi. Il vincitore del Campionato Under 25, oltre ad aver conquistato l’ambito titolo nazionale, avrà accesso diretto alla lista dei convocati dello CSIO di Roma, mentre i vincitori delle medaglie d’argento e di bronzo saranno inseriti in automatico tra i partecipanti del CSI Under 25, previsto da quest’anno nel programma sportivo di Piazza di Siena.

Nella giornata di domani, sabato 19 aprile, è prevista anche la finale del Campionato Italiano Assoluto Ambassador, la cui classifica avrà anche funzione di tappa di selezione per i Campionati Europei (13/15 giugno a San Giovanni in Marignano), oltre a definire i titoli nazionali del 2025. Prosegue intanto l’intenso programma di gare, in corso di svolgimento fino a domenica 20 aprile, che prevede anche il Campionato Italiano Assoluto Interforze a squadre, il Criterium Amazzoni II grado, Criterium Amazzoni I e II grado, Criterium Seniores I grado, Criterium Ambassador, Criterium Seniores II grado Criterium Seniores Brevetti, Trofeo Amazzoni I grado, Trofeo Ambassador, Trofeo Senior Avviamento Brevetti, Trofeo Seniore Brevetti, Trofeo Seniores I grado.