Dopo cinque settimane di produzione il 17, 18 e 19 settembre le opere realizzate dai 15 artiste che hanno preso parte a Equidistanze 2021, la seconda edizione di residenze artistiche promosse da Magazzeno Art Gallery, saranno visibili per tre serate ed allestite nella grande casa colonica di fine ‘700 a Filetto di Ravenna e nel parco circostante.

Il progetto nasce durante il lockdown 2020 quando Alessandra Carini, fondatrice della galleria, decide di ospitare nella sua casa di campagna 32 artiste nei mesi di luglio e agosto per sostenerle durante un lungo periodo di crisi. Quest’anno, come quello precedente esce un bando rivolto ad artiste emergenti e professioniste che riceve più di 100 richieste provenienti da tutta Italia: di queste ne vengono selezionate quindici, oltre a 4 divulgatrici. A tutte/i viene offerto vitto, alloggio e materiali di base e la possibilità di lavorare insieme in un ambiente lontano dallo stress cittadino a stretto contatto con la natura. Il Podere Schiavina, casa colonica di fine ‘700, con i suoi grandi spazi, è il luogo ideale per questo tipo di progetto; in questi mesi sono molte le persone che sono venute a visitare gli studi e a conoscere le artiste durante gli eventi organizzati ogni sabato dall’Associazione Culturale XX, organizzatrice delle Residenze. Molti anche i curatori, i giornalisti e i critici passati dal Podere, alcuni rimasti anche per qualche giorno per poter vivere direttamente questa esperienza. Molte le incursioni anche di altri artiste durante l’estate come Dissenso cognitivo e l’artista di fama internazionale Margherita Manzelli, che sono intervenuti nel tessuto rurale; Riccardo Garolla e Patrizia Novello, tornati dalle residenze del 2020 per lavorare su alcuni progetti trasversali e il fotografo Yuri Catania con un’installazione in occasione dell’inaugurazione.

Venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 settembre le porte del Podere Schiavina si aprono al pubblico per l’inaugurazione: sarà possibile visitare la grande mostra collettiva dei 15 artiste coinvolte nel progetto. Le opere verranno allestite nelle stanze della casa, comprese camere da letto e da bagno, sotto al portico e nel grande giardino. Sarà possibile anche usufruire di un servizio Bar, messo gentilmente a disposizione dallo storico bar del circolo di Filetto.

Il progetto è a cura di Alessandra Carini e Benedetta Pezzi, con la collaborazione di Nicola Montalbini e Marco Miccoli.

Equidistanze è un progetto di Magazzeno Art Gallery, organizzato da Associazione Culturale XX in compartecipazione con il Comune di Ravenna, Assessorato al Decentramento. Progetto sponsorizzato da Dimedia consulting e HNP Healthcare Network Partners; in collaborazione con RSE e Totally imported.