Episodi di degrado: in via Baccarini aumenteranno i controlli; al Sigarone intervento della proprietà | VIDEO

Al Sigarone sono in corso le opere di messa in sicurezza dello stabile. In via Baccarini si sta valutando l’ipotesi di installare una nuova telecamera e aumenteranno i controlli. Così l’amministrazione comunale risponde agli episodi di degrado segnalati dai consiglieri comunali.

In consiglio comunale, infatti, dopo le segnalazioni dei cittadini, sono arrivate sia la questione legata al magazzino di via Bosi Maramotti, sia i problemi evidenziati dai residenti di via Baccarini.