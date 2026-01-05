Anche quest’anno Confcommercio Lugo ha aderito al progetto Epifania solidale, rinnovando una collaborazione ormai consolidata con l’impresa associata Sogno del Bambino, punto di riferimento sul territorio per la vendita di giocattoli e articoli per l’infanzia, che ha garantito la propria disponibilità anche oltre il periodo delle festività.

L’iniziativa ha previsto la distribuzione di buoni omaggio destinati a famiglie in difficoltà economica, per le quali spesso non è possibile trovare spazio nel bilancio domestico nemmeno per un regalo ai più piccoli. L’individuazione dei beneficiari e la consegna dei buoni sono state curate dalla Società di San Vincenzo De’ Paoli, realtà di volontariato da tempo impegnata nel sostegno concreto alle persone più fragili, offrendo risposte a bisogni diversi: dall’emergenza abitativa al vestiario, fino al supporto lavorativo.

Buoni acquisto sono stati inoltre destinati alla Comunità Educativa Residenziale Maria Immacolata e alla Casa Santa Bernadette di Massa Lombarda, strutture che accolgono minori temporaneamente privi di un contesto familiare adeguato e madri con figli che vivono situazioni di fragilità o difficoltà nell’esercizio del ruolo genitoriale.

«La motivazione a proseguire su questa strada – spiega il direttore di Confcommercio Lugo, Luca Massaccesi – nasce soprattutto dai riscontri che riceviamo dalle realtà coinvolte, che ci raccontano quanto questi piccoli gesti siano sentiti e apprezzati dai bambini».

Particolarmente toccanti le testimonianze raccolte grazie all’iniziativa, che restituiscono il valore autentico del progetto:

«Grazie per il buono, quest’anno c’è un posto anche per me e per i miei fratellini nel pacco!»

«Sono andata in un negozio pieno di giocattoli e vestiti solo per bambini: è stato bellissimo. Io e mio fratello abbiamo unito i biglietti e comprato un gioco di società e un pallone».

«Desideravo tanto una bambola che si muovesse: con il vostro buono mamma me l’ha comprata, grazie!»

Un’iniziativa che dimostra come la collaborazione tra associazioni di categoria, imprese e volontariato possa tradursi in gesti concreti di solidarietà, capaci di portare un sorriso e un momento di serenità anche a chi vive situazioni di maggiore difficoltà.