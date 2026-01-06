Risveglio imbiancato per Ravenna e provincia nel giorno dell’Epifania, che chiude le festività natalizie. La neve ha iniziato a cadere dalle primissime ore del mattino, regalando alla città un’atmosfera suggestiva, tipica delle giornate invernali.

Secondo le previsioni, le precipitazioni sono destinate a intensificarsi nel corso della giornata, interessando sia il capoluogo sia parte del territorio circostante.

Al momento non si segnalano particolari criticità per la circolazione, con traffico regolare sulle principali arterie cittadine. Le condizioni vengono comunque monitorate per garantire la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni.