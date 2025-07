Eolico offshore: dubbi sul futuro del progetto Agnes

Resta incerto, o meglio in sospeso, il futuro di Agnes, il progetto dell’eolico offshore di Ravenna. Il governo infatti sembrerebbe orientato a sospendere le aste per la costruzione degli impianti. Le gare pubbliche erano attese inizialmente per lo scorso marzo, poi sono state posticipate, ma ad oggi non è ancora chiaro quando potranno essere realizzate. Chi vince l’asta, al ribasso, potrà iniziare a partire a costruire le pale. Il governo ha motivato il ritardo della procedura sostenendo che al momento vi sia troppa incertezza tecnologica e costi elevati per la concretizzazione dei costi, senza però applicare un distinguo fra le nuove stazioni galleggianti e le turbine ancorate su fondazioni fisse come appunto prevederebbe il progetto Agnes.