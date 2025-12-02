Entro il 31 dicembre dovrebbe essere pronto il Piano di Bacino: indispensabile per progettare le casse d’espansione

Entro il 31 dicembre dovrebbe essere pronto il Piano di Bacino (redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po), indispensabile per sbloccare la progettazione del nuovo Ponte delle Grazie e delle casse d’espansione per la messa in sicurezza di Faenza e dei territori a valle. È la rassicurazione che ha avuto il Comitato Borgo Alluvionato, dopo aver chiesto l’intervento del Prefetto di Ravenna, per sollecitare gli organi regionali a rispondere ai tanti dubbi dei cittadini di fronte alla messa in sicurezza del territorio: interventi presentati a voce, ma dalle tempistiche incerte sia per la progettazione sulla carta, sia per la realizzazione. Per cercare di sveltire le procedure, i comitati hanno chiesto una corsia preferenziale nei processi autorizzativi-burocratici, così come già avvenuto per progetti ritenuti strategici per il Paese.

È stato questo uno dei principali temi toccati lunedì sera al Cinema Europa di Faenza, dove il comitato si è riunito per aggiornare i residenti dell’area manfreda più colpita dalle alluvioni.